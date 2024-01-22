Военнообязанный отметил, что категорически не хочет служить в армии из-за религиозных убеждений.

В Хмельницкой области мужчина решил уклониться от мобилизации, начав ходить в церковь "Свидетелей Иеговы".

Как говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области, уроженца Николаева признали годным к военной службе. 6 мая 2023 года ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть. Мужчина категорически отказался от повестки.

Во время судебного заседания военнообязанный подтвердил это и отметил, что категорически не хочет служить в армии из-за религиозных убеждений.

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"Он категорически отказывается от прохождения военной службы по мобилизации и отправки в воинскую часть. Он посещает собрание религиозной организации "религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям категорически отказывается от призыва на военную службу", - говорится в материалах суда.

Мужчина заявил, что посещает центр "Свидетелей Иеговы". В церкви отметили, что это действительно так с мая 2023 года. Впрочем, военнообязанный не является прихожанином этой религиозной организации.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Закон о мобилизации - последние новости

11 января Кабинет миниистров отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение в Верховную Раду. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии, в частности, электронные повестки, изъятие у предпринимателей авто, призыв инвалидов третьей группы и прочее.

В Офисе президента заверили, что закон будет принят в любом случае.

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