Встреча Симы с ее хозяйкой была очень трогательной.

Чудесная история произошла в Ривне. Пекинес Сима потерялась, и сама пришла в полицию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Вечером у дверей Главного управления полиции в Ривненской области собаку заметили копы. Сима замерзла, поэтому полицейские пустили ее погреться. А утром, когда открыли дверь - на улицу идти не захотела", - говорится в сообщении.

Правоохранители стаи искать хозяев собаки через социальные сети – и нашли.

Читайте такжеСбила беременную собаку и пыталась скрыться: на Одесчине прохожие жестко наказали женщину (фото)Хозяйка Симы рассказала, что животное потерялась на другом конце города, но как она пришла в полицию - неизвестно. По ее словам, она плакала из-за собаки целую ночь, а когда случайно увидела объявление, то очень удивилась.

Женщина забрала животное из областного управления полиции домой. Встреча Симы с хозяйкой была очень трогательной.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители Полтавской области помогли вернуть домой пса. Животное вместе с хозяином попало в дорожно-транспортное происшествие. Пес Джой оказался многократным призером конкурсов и соревнований. Он дожидался выздоровления своего хозяина у знакомого.

Автор: Анастасия Горбачева