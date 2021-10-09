Верный друг вместе с хозяином попал в ДТП.

Правоохранители Полтавской области помогли вернуть домой пса. Животное вместе с хозяином попало в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает ТСН.

41-летний мужчина со своим псом породы "сибирский хаски" по кличке Джой за рулем микроавтобуса попал в аварию возле города Лубны. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали мужчину.

При этом перепуганный пес остался один на дороге. Он не смогу догнать машину "скорой помощи" и вернулся на место аварии, где несколько часов ждал хозяина.

Читайте такжеСобака премьера Греции сорвала его встречу с лидером СловакииВ свою очередь правоохранители, которые проводили следственные действия, забрали пса с собой. После этого полицейские стали искать родственников пострадавшего. Удалось разыскать знакомого хозяина пса, который согласился временно забрать собаку к себе, а затем отвезти домой.

Позже стало известно, что пес Джой является многократным призером конкурсов и соревнований. Сейчас верный друг ждет выздоровления хозяина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье у одного из супермаркетов обнаружили брошенного пса с кошельком и запиской от его бывшего владельца или владелицы.

Автор: Анастасия Горбачева