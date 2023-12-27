Система отображает состояние защиты диссертации как "степень присуждена".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву. Таким образом, он получил докторскую степень.

Об этом свидетельствуют данные информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования NAQA.Svr.

Система отображает состояние защиты диссертации как "степень присуждена". Сама защита состоялась в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

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Поскольку диссертация и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка, то пересмотреть ее невозможно. Однако, по ключевым словам известно, что тема работы Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Публикации Залужного по теме диссертации также посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы.

Диссертация Залужного - дета ли

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный учится в Национальном университете "Одесская юридическая академия" им. Кивалова.

Главком писал диссертацию "на специальную тему, составляющую государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка".

Тема и аннотация этой научной работы засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Свода сведений, составляющих государственную тайну" от 2020-го. Впрочем, отмечены ключевые слова диссертации Залужного: дисциплина, служебная дисциплина, воинская дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, Дисциплинарный устав ВСУ.

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