Два иска поступили от граждан, которые оспаривают указ президента о введении в действие соответствующего решения СНБО.

В Верховном суде обжаловали закрытие телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK».

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

«Сегодня в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов. Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - № 9901/22/21, № 9901/23/21», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод телеканалом "НАШ" произошли стычки правых активистов с полицией (видео)

Закрытие телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne ».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против этих телеканалов является юридически мотивированным, и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк