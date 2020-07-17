Рада не рассматривала языковой "закон Бужанского", Разумков закрыл сессию

Разумков напомнил, что следующая сессия начнется 1 сентября. Но 21 июля еще состоится внеочередная.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл третью сессию ВР девятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующая четвертая сессия начнется 1 сентября в 10:00.

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Во время закрытия сессии прозвучал гимн Украины.

Парламент сегодня не рассматривал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях» (№ 2362). В связи с чем митинг в поддержку украинского языка возле Верховной Рады завершается.

Выступая на митинге, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил, что это значит, что с 1 сентября российские школы таки будут переходить на украинский язык обучения.

В то же время, по данным УНИАН, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 21 июля.

Как сообщал УНИАН, второй день подряд под ВР проходит митинг против принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях» (№ 2362), инициатором которого является народный депутат Максим Бужанский. Указанный законопроект был в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания среди последних вопросов к рассмотрению.

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