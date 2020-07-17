Рада не рассматривала языковой "закон Бужанского", Разумков закрыл сессию
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл третью сессию ВР девятого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующая четвертая сессия начнется 1 сентября в 10:00.
Читайте такжеГлавные новости Украины за 17 июля: протесты под Радой и годовщина сбития MH17
Во время закрытия сессии прозвучал гимн Украины.
Парламент сегодня не рассматривал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях» (№ 2362). В связи с чем митинг в поддержку украинского языка возле Верховной Рады завершается.
Выступая на митинге, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил, что это значит, что с 1 сентября российские школы таки будут переходить на украинский язык обучения.
В то же время, по данным УНИАН, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 21 июля.
Как сообщал УНИАН, второй день подряд под ВР проходит митинг против принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях» (№ 2362), инициатором которого является народный депутат Максим Бужанский. Указанный законопроект был в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания среди последних вопросов к рассмотрению.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram