По словам члена оборонного комитета Федора Вениславского, надо "доработать законопроект и проголосовать за каждое законодательное предложение".

Верховная Рада вероятнее всего не сможет принять во втором чтении законопрект о мобилизации до конца февраля, поскольку нужно проработать поправки к документу. Об этом в комментарии Суспильному сказал народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"22-го февраля физически не сможем успеть, потому что 21-го истекает срок подачи законодательных предложений, поправок. Поэтому комитет еще должен их проработать. Думаю, это будет в течение нескольких дней, нужно, чтобы комитет проработал это 22-23-24 февраля. Точно мы его вряд ли успеем рассмотреть. Скажем так, очень малая вероятность, что мы успеем рассмотреть в феврале", — сказал Вениславский.

По словам депутата, надо доработать законопроект, провести заседание комитета и проголосовать за каждое законодательное предложение.

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"Маловероятно. Я не исключаю, но очень маловероятно. Комитет будет рассматривать, как только истечет срок подачи этих законодательных предложений, правок. Далее комитет в режиме будет прорабатывать, далее будет заседание комитета. Когда оно будет - пока не могу сказать", — отметил Вениславский.

Законопроект о мобилизации - последние новости

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. Проект документа поддержали 243 народных депутата. Ко второму чтению парламентарии будут вносить поправки.

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