Если механизм мобилизации не будет доработан, Украине грозит дальнейшая тенизация экономики, ведь мужчины будут стараться при любой цене избежать призыва, и разрывать официальные связи с государством. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Мы прекрасно понимаем, что с теми ограничениями, которые предлагаются новым законопроектом, мужчины, которые не смогут получить бронирование, в основной своей массе перейдут в категорию дауншифтеров. Они будут пытаться работать неофициально и разорвать все официальные связи с государством", - пояснил Бортник.

По его словам, такая ситуация грозит дальнейшей тенизацией украинской экономики.

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"Мужчины будут переходить не просто в теневую, а в черную часть национальной экономики - стараясь максимально не проводить каких-либо платежей, не участвовать в каких-либо публичных вещах, и разорвать все связи с любыми легальными механизмами функционирования гражданина", - уточнил Бортник.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".