Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля.

Министерство обороны опубликовало пояснения к принятому накануне закону о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.

Так, в министерстве обратили внимание на постановку на воинский учет призывников. Это должны делать работники местных ТЦК и СП в период с января по март каждого года. На учет будут браться граждане 17 лет. Исключение - лица, отбывающие наказание.

Исключение из воинского учета возможно при условии смерти гражданина, также когда они признаны пропавшими без вести, прекратили гражданство Украины или достигли предельного возраста пребывания в запасе.

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Также, в министерстве объяснили разницу между базовой общевойсковой подготовкой и военной службой. Так, общевойсковая подготовка будет проходить в высших военных учебных заведениях, учебных частях ВСУ и других военных заведениях.

Зато базовая военная служба доступна для всех граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Период прохождения службы выбирается лицом самостоятельно. Для этого им нужно пройти медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор, заседание комиссии и прибыть по повестке в территориальный центр.

Кроме того, в министерстве объяснили вопрос военно-транспортной обязанности. Так, изымать транспорт могут у государственных органов, местного самоуправления, предприятий и граждан-владельцев транспортных средств. В последнем случае транспорт не могут изъять, если это единственное средство передвижения у человека.

Относительно мотивации, в министерстве объяснили, что после заключения первого контракта военнослужащие имеют право на компенсацию до 50% от первого взноса за ипотеку. После первого года службы гражданин получает 100 тыс. грн компенсации - столько же после второго.

В министерстве также прокомментировали вопрос предоставления консульских услуг. Так, речь идет о том, что право на консульские военнообязанные мужчины в возрасте от 16 до 60 лет имеют только при условии обновленных военно-учетных данных.

Остановка консульских услуг для украинцев

Накануне, в украинских консульствах прекратили прием документов мужчин призывного возраста на получение консульских услуг. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что это выполнение закона о мобилизации.

По мнению юриста Евгения Зурнаджи, поручение МИД о прекращении предоставления консульствами услуг мужчинам не имеет законных оснований, так как документ о мобилизации пока не вступил в силу.

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