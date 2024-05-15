Закрепляется понятие оповещения, которое будет включать в себя вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток.

Новый закон №3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449), вступающий в силу 18 мая, уточняет обязанности бизнеса относительно оповещения военнообязанных работников.

Так, законодательно закрепляется такое понятие как оповещение – доведение сигналов и сообщений (директив, распоряжений) до органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызов граждан в ТЦК, а также вручение (направление) повесток, объясняет "Судебно-юридическая газета".

Соответственно, если с изменениями в статье 21 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации обязаны вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти. Также работодатели должны обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части.

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То после изменений в обязанности бизнеса также добавляется "обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников... на сборные пункты путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов за осуществление такого процесса из Государственного бюджета, которая осуществляется не позднее чем через месяц после подачи соответствующего обращения в порядке, установленном КМУ".

Следовательно, предприятия должны будут обеспечивать "оповещение", а это понятие, как уже было сказано, включает в себя вручение повесток. Что подразумевают под собой "организационно-технические мероприятия" не конкретизируется, и, очевидно, этот вопрос определит правительство. К тому же дается определение понятию система воинского учета, которое фактически определяет, кто должен быть организатором воинского учета на предприятии, кто его должен вести, а кто является "объектом" этого учета, пишет издание.

Новые правила мобилизации

С 18 мая в Украине заработает новый закон о мобилизации. Некоторые из его пунктов вступят в силу в течение трех месяцев с этой даты. Закон обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 календарных дней обновить данные о своем местонахождении. По ее словам, вручение повестки будет считаться осуществленным тогда, когда ТЦК направит документ на последний известный адрес, по которому зарегистрировано лицо.

Адвокат рассказал, какие новые полномочия появятся у полиции после 18 мая. Полиция не имеет права вручать повестки, это не их функция, но сможет актуализировать информацию в системе "Оберіг", корректировать ее при необходимости.

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