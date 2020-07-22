В Харькове сообщили о захвате заложников
В Харькове проверили сообщение о захвате заложников.
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«Позже предоставим более развернутую информацию», - говорится в сообщении на странице полиции Харьковской области в Facebook.
Спустя несколько минул правоохранители сообщили, что информация не соответствует действительности: «Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете».
Как сообщили УНИАН источники в полиции области, о захвате заложников сообщил 50-летний местный житель Анатолий Ганчаров. Известно, что у мужчины психические расстройства, до этого он много раз вызвал полицию.
Как сообщал УНИАН, 21 июля в Луцке террорист захватил заложников в автобусе.
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