В Харькове сообщили о захвате заложников

Правоохранители проверили информацию.

В Харькове проверили сообщение о захвате заложников.

Читайте такжеПравоохранители усиливают меры безопасности в девяти регионах: что изменитсяКак отметили в полиции, по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.

«Позже предоставим более развернутую информацию», - говорится в сообщении на странице полиции Харьковской области в Facebook.

Спустя несколько минул правоохранители сообщили, что информация не соответствует действительности: «Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете».

Как сообщили УНИАН источники в полиции области, о захвате заложников сообщил 50-летний местный житель Анатолий Ганчаров. Известно, что у мужчины психические расстройства, до этого он много раз вызвал полицию.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Луцке террорист захватил заложников в автобусе.

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