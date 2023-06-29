Оккупанты минируют ЗАЭС, говорят в ОП, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Представители украинских властей предупреждают, что существует риск теракта на Запорожской АЭС. В эфире "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Україна" это подтвердил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, мы видим риски. Безусловно, об этом надо говорить. Потому что это должно влиять на наших партнеров, чтобы не было такой "никакой реакции" - как это было на подрыв дамбы", - сказал он.

Подоляк отметил, что оккупанты минируют определенные объекты и разрушают всю инфраструктуру на оккупированных территориях для того, чтобы предотвратить продвижение ВСУ.

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Советник главы Офиса президента подчеркнул, что с западными партнерами надо об этом говорить, чтобы они искали способы как-то повлиять на эту ситуацию.

Он заявил, что нужно организовать саммит, на котором должны быть очерчены последствия лично для России, если она взорвет ЗАЭС.

Риск теракта на Запорожской атомной станции

Ранее Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия подготовила все для теракта на Запорожской атомной электростанции.

Позже глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС сегодня очень серьезная, поскольку РФ заминировала станцию. Он сообщил о размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники возле 4 из 6 энергоблоков станции. "Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", - подчеркнул глава украинской разведки.

Ученый Института проблем безопасности атомных станций НАН Украины Елена Паренюк заявляет, что в случае худшего сценария на ЗАЭС утечка радиации не будет масштабной.

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