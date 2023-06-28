Она посоветовала, как действовать в случае утечки радиации на ЗАЭС.

Ученая Института проблем безопасности атомных станций НАН Украины Елена Паренюк заявляет, что в случае худшего сценария на ЗАЭС утечка радиации не будет масштабной.

В эфире 1+1 она отметила, что наиболее уязвимыми станут территории и населенные пункты снизу по течению Днепра, то есть ниже - Херсонская область, юг Запорожской.

"Людям, которые там живут, стоит запастись питьевой и технической водой, не употреблять воду из Днепра, иметь в запасе перчатки и респираторы. И как только люди услышат сигнал тревоги, включить радио или телевизор, посмотреть сообщения от властей и надеть респираторы и перчатки", - говорит эксперт.

Если вы будете дома, она советует закрыть полностью все помещение для того, чтобы не попадал воздух снаружи. Если вы на улице, придите домой, разденьтесь и помойтесь водой, которая есть в закрытых контейнерах. Одежду стоит сложить в пластиковый пакет, включить радио и ждать того, что скажут власти.

Что делать, если нет респиратора?

По словам Паренюк, обычно советуют вакуумно-марлевую повязку, но можно взять несколько масок, которые мы использовали при COVID.

"2-3 маски надеть, и этого будет достаточно. Конечно, если есть респираторы с более высоким уровнем защиты, их можно использовать. Важно защитить дыхательные пути от поднимающейся пыли. Если нет респиратора под рукой, можно даже закрыться шарфом", - отметила ученая.

Угроза подрыва ЗАЭС

После подрыва Россией Каховской плотины украинские власти начали предупреждать, что оккупанты готовы к любым действиям, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Один из худших сценариев - подрыв ЗАЭС.

Ранее президент Украины, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия подготовила все для теракта на Запорожской атомной электростанции.

Позже глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС сегодня очень серьезная, поскольку РФ заминировала станцию.

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