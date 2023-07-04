У правоохранителей уже разработан конкретный алгоритм действий на случай такого сценария.

В последнее время звучат заявления представителей украинской власти о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Полиция заявляет, что готова к такому сценарию.

Врио главы Нацполиции Украины Иван Выговский в эфире "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Україна" заявил, что у полицейских разработан конкретный и утвержденный алгоритм действий на случай теракта на ЗАЭС.

"Будут созданы несколько пунктов - пункты сбора и обеззараживания. Функция полиция будет заключаться в том, чтобы обеспечить проезд граждан, безопасность дорожного движения, если это будет необходимо", - говорит Выговский.

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Кроме того, продолжил он, будут развернуты ситуационные центры, будут приниматься все телефонные звонки.

"Наша задача - эвакуация, если это потребуется, маломобильных людей, людей с инвалидностью, и сопровождение их к безопасным территориям, определенным государством", - объясняет врио главы Нацполиции.

Угроза взрыва на ЗАЭС

Россия всячески пытается остановить контрнаступление ВСУ. Один из худших сценариев, к которым она может прибегнуть, - подрыв ЗАЭС. Ранее президент Украины, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия подготовила все для теракта на атомной электростанции.

Позже глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС сегодня очень серьезная, поскольку РФ заминировала станцию.

Ученая Института проблем безопасности атомных станций НАН Украины Елена Паренюк объяснила, что будет в случае наихудшего сценария на ЗАЭС.

Сообщалось, что из-за возможной аварии на Запорожской АЭС в городе Энергодар жители Запорожской области уже сейчас могут попросить о бесплатной эвакуации, позвонив на государственную горячую линию.

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