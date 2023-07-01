Превентивная принудительная эвакуация людей пока не проводится.

Из-за возможной аварии на Запорожской АЭС в городе Энергодар, жители Запорожской области уже сейчас могут попросить о бесплатной эвакуации, позвонив на государственную горячую линию.

Об этом сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Если кто-то хочет эвакуироваться сейчас, то он может позвонить на горячую линию и государство бесплатно эвакуирует и предоставит всю необходимую помощь. Из Запорожской области", - сказала она.

При этом, Верещук отметила, что превентивная эвакуация не проводится.

Верещук считает, что, создавая ядерную угрозу на ЗАЭС, россияне занимаются шантажом Европы, чтобы заморозить линию фронта.

"Россия совершает ядерный шантаж именно Запада. Это классическое проявление ядерного терроризма государства, которое является членом МАГАТЭ и постоянным членом Совбеза ООН. Россия, чувствуя что проигрывает, они любой ценой хотят, чтобы Запад надавил на нашего президента с целью заморозить конфликт на линии фронта. Это происходит именно сейчас накануне Вильнюсского саммита", - считает вице-премьер.

Война в Украине - Россия готовит теракт на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, Россия подготовила все для теракта на ЗАЭС. Заминировано несколько энергоблоков и пруд-охладитель. ГУР также стало известно, что работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию до 5 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно быть готовым проверить Запорожскую АЭС на предмет дистанционных взрывных устройств перед восстановлением полного украинского контроля над станцией.

Однако, в МАГАТЭ уже заявили, что россияне не пускают представителей к пруду-охладителю.

Вас также могут заинтересовать новости: