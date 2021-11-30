Блогерская "голодная туса", как в День памяти жертв Голодомора подписал вечеринку черновчанина Александра Залиско ведущий Владимир Остапчук, только вершина айсберга всех проблем, на которые мы наталкиваемся, когда внезапно погружаемся в этот "новый странный мир" лидеров мнений в Instagram.

Стадо граждан со смартфонами и неплохой камерой добрались до сети и начали, словно по сценарию какой-то из серий "Черного зеркала", делиться с другими своей рутиной, проблемами, успехами и советами. Другая часть общества согласилась с ролью зрителей – и каждый день с удовольствием слушает и смотрит "уполномоченных по-всем-на-свете делам", листая ленту после тяжелого учебного или рабочего дня. В таком потоке информации уже трудно проследить, а что же эти лидеры мнений, собственно, говорят? Есть ли в этом хоть толика правды или пользы?

Большинству аудитории такое безответственное поведение блогеров нравится. Мол, вон этот нонконформист с муляжом лица и теплым SPA посреди гор делает все правильно!"

Как и скандал с TikTok-блогершей Таисией Маламан, огласка "голодной тусы" закончилась так же: после странных заявлений (это уже были извинения, или еще нет?) именинника Залиско, рекламодатели начали отказываться от услуг присутствующих на празднике блогеров. Залисько отвергал свою причастность к "провокации" 27 ноября, объясняя, что имел полное право отпраздновать свой день рождения. Ну конечно же! Полное право! Украинские блогеры ведут себя так, будто их провалы видят не миллион подписчиков, а лишь щепотка "хейтеров". А все потому, что ни блогеры, ни те, кто за ними следят, не слышали об институте репутации и банальной ответственности. Потому что одно дело, когда ты празднуешь день рождения в кругу друзей или семьи, совсем другое – когда показываешь это на миллионную аудиторию.

Инфлюэнсеры – так украинские блогеры себя называют, и, к сожалению, они правы, – тут же забывают о смысле этого "популярного словечка". Это прежде всего означает, что каждый твой пост (все равно, посвящен ли он тому, как ты чистишь зубы, или – подъему на Килиманджаро) влияет на других: того, о ком "лидеры мнений", озабоченные водоворотом событий вокруг себя, на самом деле забывают – своих читателей.

Казалось бы, наконец мы получили авторов, которые смогут доносить до аудитории в доступном формате важные вещи, взамен получили то, чего боялись: сборище некомпетентных лиц

В эпоху цифровизации культуры соцсети пытаются как-то "модерировать" контент таких "знаменитостей": то скрывают просмотр количества "лайков", то запрещают блогерам пользоваться "фильтрами". Но такие решения являются скорее исключениями, в нашу же ленту новостей попадают преимущественно чье-то "грязное нижнее белье" или откровенные фейки о лечении. Или необдуманная реклама каких-то российских олигархов и путаница со страной, в которой ты это продвигаешь.

Но возмущает армию скептиков даже не это, а реакция блогера на свою ошибку. В конце концов, мы – живые люди, вряд ли мы всё делаем в этой жизни идеально. Однако признавать ошибку публично, извиниться – это почему-то "инфлюэнсеры" считают чуть ли не преступлением. Вместо простого:" Извините, я действительно совершил глупость" часто слышим: "А что я такое вообще сделал?! Это мой профиль! Не хотите – отписывайтесь". Как ни странно, но большинству аудитории такое безответственное поведение блогеров нравится. Мол, вон этот нонконформист с муляжом лица и теплым SPA посреди гор делает все правильно!". Позвольте заметить, этот "нонконформист" имеет миллионную аудиторию и поощряет ее к такому же поведению.

В 2021-м в топ десятке самых популярных украинских блогеров оказались преимущественно инфлюэнсеры, следящие за модными трендами, пишущие о здоровье, спорте и уходе за телом – это "лайтовые" темы, на которые читатель переключается, листая ленту в смартфоне после тяжелого рабочего или учебного дня.

Казалось бы, наконец-то мы получили авторов, которые смогут доносить до аудитории в доступном и развлекательном формате важные вещи (не смейтесь, уход за кожей тоже в числе таких тем), но получили то, чего боялись: сборище некомпетентных лиц. Например, София Стужук с 5,2 млн подписок в свое время признавалась, что ела плаценту, потому что в ней "много полезных веществ".

Учитывая рост количества блогеров, которые все чаще генерируют сомнительный контент, негодование другой части общества, чувства которых этот контент затрагивает, не только очевидное и понятное, но и полезное. Ибо терпеть бред означает помогать этому бреду продвигаться по темным лабиринтам интернет-"районов" и "городов".

Наконец, украинцам, в частности на примере обсуждения поступка того же Залиско, надо уже научиться не бояться публично проговаривать сложные темы, которые нас тревожат, и было бы замечательно, если бы к этой дискуссии присоединились люди с миллионами подписчиков.