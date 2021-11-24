Харьковчанка рекламирует проект неизвестного российского бизнесмена.

Блогерша-миллионница из Харькова, участница шоу "Супермама" на СТБ Диана Бакид рекламировала в сети проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова, назвав Россию "нашей страной".

Об этом пишет Детектор медиа.

Женщина активно ведет свой блог в Instagram, однако среди брендов, которые харьковчанка продвигает среди подписчиков, пользователи заметили рекламу "20 идей по развитию России".

"Гордиться нашей страной можно только потому, что в ней есть все еще сильны умы, что направляют свой энергетический поток во имя общего будущего – так, например, Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил свой план развития страны на 20idei.ru. Считаю, что такой проект – большой подарок для нашего государства, и она должна его поддержать!",- написала Бакид.

Диане – 30 лет, она воспитывает трех дочерей, называет себя экстрасенсом и уверяет, что может помочь женщинам улучшить отношения с мужчинами, предсказывать будущее и др.

Как замечает ДМ, на некоторых сомнительных российских сайтах харьковчанку обвиняют в мошенничестве, но сама женщина это отвергает, называя информацию заказами от других экстрасенсов из-за жесткого рынка конкуренции.

"20 идей для развития России" последние несколько месяцев рекламируют популярные российские блогеры и федеральные СМИ. О проекте, в частности, писали Максим Галкин, Николай Басков, Ксения Бородина и Елена Водонаева.

По оценке BBC, Дмитрий Давыдов, личность которого не установлена, потратил на рекламу по меньшей мере полмиллиарда рублей. Авторы материала предполагают, что он связан с российскими властями.

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Автор: Виолетта Орлова