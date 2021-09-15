Реальная жизнь кардинально отличается от инстаграммной.

26-летняя украинская блогер Саша Пустовит дала откровенное интервью в программе "Экзамен с Машей Ефросининой", в котором поведала о реальной жизни со своим супругом Игорем.

По словам девушки, в реальной жизни все совсем не так, как звезды показывают в Instagram. Саша призналась, что сейчас находится в бракоразводном процессе с блогером Игорем Пустовитом. Виной тому стало его токсичное отношение к девушке. В интервью Саша рассказала, что однажды пожаловалась маме и подруге на психологическое давление со стороны супруга и всяческое унижение.

Также Саша рассказала, что болела туберкулезом закрытой формы, когда была впервые беременна. В связи с этим супруг требовал сделать аборт, так как боялся, что ребенок родится нездоровым.

"Он сказал, чтобы я сделала аборт, потому что он не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя врачи говорили: "Все хорошо, это плацентарный барьер, ребенок родится здоровым. Если ты сейчас сделаешь аборт, ты умрешь. Потому что беременность – единственный механизм, который поддерживает сейчас жизнедеятельность организма", – объяснила Саша.

Кроме того, блогерша рассказала, что сейчас Игорь ее шантажирует. Мол, он раскроет всю правду о ней, если она не подпишет документы и не примет его условия развода. Пустовит обнародовала переписку с Игорем, в которой он требует, чтобы двое их совместных сына жили именно с ним, а также он требует отдать ему дом и автомобиль.

Читайте также"Невеста готова": Ксения Мишина в фате удивила сеть (фото)Также Саша шокировала Машу Ефросинину еще одним признанием. Оказывается, что у девушки была булимия, которая вернулась во время первой беременности. И эта болезнь стала еще одним поводом для шантажа со стороны Игоря Пустовита.

"Это его фетиш – меня этим унижать и убивать. Я не заслужила всего этого. Я же ему ничего плохого не сделала. Просто захотела уйти, мне было тяжело. Во время приступов злости он даже желал мне "сдохнуть от рака желудка". Он знал, что это самая больная тема, и сама я справиться не могу", – поделилась Саша.

Разумеется, Игорь посмотрел новое интервью своей супруги и уже успел на него отреагировать. По его словам, блогерша в очередной раз соврала.

"Я пока что останусь без комментариев, дам время посмаковать мое унижение, а оно действительно вышло вкусным. Только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там был", – написал Игорь.

Стоит отметить, что на 30 сентября 2021 года назначено судебное заседание по делу развода Саши и Игоря Пустовитов. Девушка сообщила, что будет бороться за право жить вместе со своими детьми.

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Автор: Диана Могилевич