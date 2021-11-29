Несколько крупных брендов заявили, что не поддерживают действия блоггеров-миллионников и пересмотрят деловые отношения с ними.

Известные украинские компании прекращают сотрудничество со скандальными блогерами-миллионниками, которые устроили БДСМ-вечеринку в годовщину Голодомора. Это мероприятие в Сети окрестили "блогерской голодной тусой".

Об этом сообщил активист Андрей Смолий в Facebook.

Читайте такжеСтало известно, во сколько обошлась скандальная вечеринка блогеров во ЛьвовеСмолий возмутился, что лидеры мнений организовали шумную вечеринку в День памяти жертв Голодомора. Активист тегнув известные компании, которые сотрудничают с блогерами-миллионниками, которые засветились на скандальном мероприятии, и попросил озвучить позицию о возможности дальнейшего сотрудничества с ними.

Позже в комментариях появились комментарии "Метро", "Новой почты", LOVARE, Rozetka и украинского бренда мужских костюмов "Andreas Moskin". Эти компании пообещали прекратить сотрудничество с блогерами и пересмотреть имеющиеся контракты с ними.

В частности, Rozetka пообещала пересмотреть сотрудничество с гостями скандальной БДСМ-вечеринки.

"Новая почта" отметила, что не поддерживает высмеивание памятных событий и их обесценивание в любом виде.

"Безусловно, мы будем учитывать недавний инцидент в нашем выборе лидеров мнений для дальнейшего сотрудничества. Сейчас с блогерами, о которых идет речь, у нас нет действующих контрактов и договоренностей и, учитывая их действия, не будет", — говорится в позиции компании.

Компания "Метро" отметила, что разделяет боль украинского народа и с большим уважением относимся к памяти жертв Голодомора.

"Именно поэтому, компания METRO Украина считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами Александром Залиско, Александрой Пустовит, Натали Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком, поведение и действия которых демонстрируют пренебрежение к трагическим событиям украинской истории", — отметили в компании.

Бренд LOVARE также заявил, что не поддерживает подобные выходки инфлюенсеров и прекращает с ними сотрудничество.

В то же время мобильный оператор Kyivstar пообещал "изучить детали этой ситуации и выяснить позицию блогера-партнера, чтобы принять правильное решение".

Как сообщал УНИАН, в день, когда в Украине отмечали память жертв Голодоморов, львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Отметим, среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 миллион подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков).

Развлекал гостей вечеринки популярный актер и ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

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Автор: Марта Гичко