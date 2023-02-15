В Токио у мужчины остались две взрослые дочери, к которым он пообещал приезжать на праздники.

75-летний Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в Харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. 9 месяцев он прожил с людьми в подземке.

Он организовал еженедельную гумпомощь для харьковчан. А дальше - больше - мужчина продал дом в Японии и переехал в Харьков, говорится в сюжете ТСН.

Фуминори делится тем, как тяжело было жить в харьковской подземке, на станции "Героев Труда". Больше всего донимал холод и рукомойник вместо душа. "Летом было хорошо, но зимой... О, Господи, как же было холодно", — вспоминает он.

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Цучико готовил еду, развлекал в подземелье детей и взрослых. О жизни в метро рассказывал в Facebook и собирал пожертвования для харьковчан. "Фуми организовал завтраки. Мы каждый день раздавали их", — рассказывает жительница города.

Мужчина, не боясь обстрелов, ежедневно бегал в магазины за продуктами для всех жителей станции. Когда же люди выехали из метро, Фуминори не прекратил помогать, раздает продукты и дальше своим "подземным" друзьям.

Недавно Фуминори решил остаться в Харькове навсегда, он продал свой дом в Японии и снял квартиру в Харькове на Салтовке. В Токио у него остались две взрослые дочери, к которым он пообещал приезжать на праздники.

"Я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда! И буду помогать харьковчанам", — говорит японец.

Сейчас Фуминори продолжает без устали собирать деньги на помощь пенсионерам в Харькове.

Восстановление Харькова

В Харькове в прошлом году весной стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. По данным мэра города, в результате войны около 30% всего жилого фонда уничтожено.

Ранее в Офисе президента заявляли, что на Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки уничтожены до основания.

Северная Салтовка - это микрорайон Харькова, в котором проживало более 300 тысяч населения.

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