При строительстве новых микрорайонов власти обещают учесть "опыт, полученный во время войны".

В пятницу, 20 мая, в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны.

Об этом сообщается на странице Харьковского городского совета в Facebook.

По словам городского головы Игоря Терехова, в результате войны около 30% жилого фонда уничтожено, немало харьковчан потеряли дома.

"Сейчас мы начали достраивать те дома, которые начали еще до войны. В город возвращаются строители и техника, начинается работа. И я уверен, что мы быстро наберем колоссальную динамику и отстроим очень многое", - отметил мэр.

Также он отметил, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.

"Пока мы имеем такого соседа, с тем режимом, что есть сейчас, прежде всего мы обязаны думать о мерах безопасности. Поэтому во всех домах, школах и детских садах обязательно появятся бомбоубежища", - обещает мэр.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с 24 мая восстанавливается работа метрополитена.

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