В пятницу, 20 мая, в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны.
Об этом сообщается на странице Харьковского городского совета в Facebook.
По словам городского головы Игоря Терехова, в результате войны около 30% жилого фонда уничтожено, немало харьковчан потеряли дома.
"Сейчас мы начали достраивать те дома, которые начали еще до войны. В город возвращаются строители и техника, начинается работа. И я уверен, что мы быстро наберем колоссальную динамику и отстроим очень многое", - отметил мэр.
Также он отметил, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.
"Пока мы имеем такого соседа, с тем режимом, что есть сейчас, прежде всего мы обязаны думать о мерах безопасности. Поэтому во всех домах, школах и детских садах обязательно появятся бомбоубежища", - обещает мэр.
Как сообщал УНИАН, в Харькове с 24 мая восстанавливается работа метрополитена.