Георгий Тихий напомнил, что Украина сделала самый большой в истории вклад в ядерное нераспространение.

Украинское Министерство иностранных дел официально опровергали "инсинуации неназванных источников" в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения.

Представитель МИД Георгий Тихий в комментарии, обнародованном на сайте ведомства, напомнил, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

"Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России. Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины", - отметил он.

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Тихий призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов. Представитель пояснил:

"Стоит напомнить, что Россия, которая занимается ядерным шантажом, находится, хоть и незаконно, в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это страна, которая обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, не применять и не угрожать Украине применением оружия массового уничтожения".

Он отметил, что в Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными акторами", - добавил Тихий.

Информация о якобы плане Украины разрабатывать ядерное оружие

Сегодня в сети появилась информация от издания BILD, что Украина может создать ядерное оружие за несколько недель. В Офисе президента Украины опровергли сообщение таблоида. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

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