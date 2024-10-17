В Офисе президента Украины опровергли сообщение таблоида Bild о том, что власти Украины якобы всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.
По словам Дмитрия Литвина, советника президента Владимира Зеленского, уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов, пишет 24 Канал.
"Потому что и Рёпке, и роспропаганда "вбрасывают в информпространство одинаковую ерунду", - добавил он.
Позже на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".
Публикацию Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал
Украина либо разработает ядерное оружие, либо получит членство в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства добавил, что Киев выбирал Североатлантический альянс, а не создание ядерного оружия.
По словам аналитика Bild Юлиана Рёпке, заявление Зеленского стало "шоком" для западных журналистов. По его словам, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник якобы заявил изданию и другим членам узкого круга политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом российской армии на Киев.
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях", - сказал украинский чиновник, по словам журналиста.