Олег Давыгора

Позже на публикацию Bild отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Офисе президента Украины опровергли сообщение таблоида Bild о том, что власти Украины якобы всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.

По словам Дмитрия Литвина, советника президента Владимира Зеленского, уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов, пишет 24 Канал.

"Потому что и Рёпке, и роспропаганда "вбрасывают в информпространство одинаковую ерунду", - добавил он.

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Позже на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Публикацию Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал

Украина либо разработает ядерное оружие, либо получит членство в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства добавил, что Киев выбирал Североатлантический альянс, а не создание ядерного оружия.

По словам аналитика Bild Юлиана Рёпке, заявление Зеленского стало "шоком" для западных журналистов. По его словам, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник якобы заявил изданию и другим членам узкого круга политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом российской армии на Киев.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях", - сказал украинский чиновник, по словам журналиста.

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