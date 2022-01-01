Женщина написала трогательное письмо, в котором поблагодарила всех неравнодушных.

В Тернополе пожилая женщина потеряла свою пенсию сразу после того, как получила ее. Однако неравнодушные люди помогли ей.

Об этом пишет местное издание "Тернополяне".

Пожилая женщина потеряла 2200 гривен. В отчаянии она разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги.

Читайте такжеВ России 11-мальчик заблудился и замерз насмерть: ему никто не помог (видео)Надежды на то, что бабушке вернут ее потерянные деньги, было крайне мало. Однако неравнодушные пользователи соцсетей моментально собрали для женщины даже больше, чем она потеряла.

Пенсионерка написала трогательное письмо, в котором поблагодарила своих благодетелей, которые приносили ей деньги и пополняли счета. Люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.

"Я тронута вашей добротой до слез. Молюсь за вас и прошу Божьего благословения", - написала женщина и поименно вспомнила каждого, кто ей помог.

Как сообщал УНИАН ранее, в селе Новое Запорожской области 24-летний психически больной Сергей Загребельный, который имеет открытую форму туберкулеза, совершил покушение на жизнь местного жителя и держит в страхе людей.

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