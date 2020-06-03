В Минобразования прокомментировали задержание сотрудника ведомства на многотысячной взятке

Ранее правоохранители сообщили о задержании высокопоставленного чиновника МОН на взятке в 300 тысяч гривень.

В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали задержание руководителя Директората ведомства за взятку.

Об этом говорится в заявлении МОН.

Как отмечается, ведомством начато дисциплинарное производство в отношении задержанного сотрудника.

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"Министерство сотрудничает со следствием, осуществляет все необходимые мероприятия и способствует проведению расследования. Окончательное решение в этом деле будут принимать правоохранительные органы и суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в прокуратуре сообщили о задержании генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки Украины, уличенного в вымогательстве и получении 300 тысяч гривень неправомерной выгоды.

В помещении директората проведен обыск, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

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