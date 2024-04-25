Есть несколько категорий лиц, на которые запрет на выдачу паспортов за рубежом не распространяется.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины исключительно на территории нашей Украины.

Такое решение принял Кабинет министров Украины. На Правительственном портале уже опубликовано соответствующее постановление от 23 апреля 2024 г. № 443. Однако есть исключения.

Кто из мужчин в возрасте 18-26 лет может получить паспорт за рубежом:

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лица с инвалидностью (при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи);

лица, имеющие жену из числа лиц с инвалидностью и сопровождают их для выезда за пределы Украины (при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность);

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины;

отцы, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, сопровождающие ребенка с инвалидностью (при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица);

отцы, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

деды, совершеннолетние братья, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации (при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи);

лица, нуждающиеся в постоянном уходе (в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства);

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен (один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства);

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают в учреждениях и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания в сопровождении работников учреждения ухода.

Также запрет на выдачу паспортов не распространяется на тех, кто сопровождал во время выезда за границу детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения различных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание.

Кроме того, во время действия на территории Украины военного или чрезвычайного положения запрет на получение паспорта за рубежом не коснется лиц, которые во время выезда сопровождали детей больных рядом заболеваний. Полный перечень этих заболеваний приводим ниже:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

онкологические, онкогематологические заболевания;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени.

Также к этому переченю относятся дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Еще одной категорией лиц, на которых не распространяется запрет на получение паспортов за рубежом – те, которые выехали за границу в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Речь идет о лицах из Сил обороны и Сил безопасности, пострадавших в результате военной агрессии РФ, и выехавших на лечение за границу. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

Выдача паспортов за рубежом

Кабмин принял решение о прекращении выдачи паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за рубежом. В Министерстве иностранных дел отметили, что эти изменения касаются документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ". Эта структура не относится к системе МИД.

Однако в постановлении Кабмина отмечается, что пересылка оформленных паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется. Поскольку все они изготавливаются только в Украине, получается, что запрет распространяется не только на те паспорта, заявления на оформление которых получены ГП "Документ".

В то же время стоит отметить, что с 23 апреля 2024 года консульские услуги стали для украинцев призывного возраста недоступными. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пребывание гражданина за рубежом не освобождает его от обязанностей перед Родиной.

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