Тенденция выезда выпускников школ за границу связана с общей волной миграции, которую вызвала война.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Украине фиксируется тенденция к выезду выпускников школ за границу после завершения 11 класса. Однако это явление, по его словам, не приобрело массового характера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на брифинге во время мероприятия "Образование новой Украины".

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы", - сказал Лисовой.

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Он также отметил, что эта тенденция связана с общей волной миграции, которую вызвала война.

"Мы видим общую тенденцию, которая касается в целом миграции, связанной войной. И первый вопрос это конечно вопрос безопасности. А решение этого вопроса вы знаете какое", - добавил министр.

Выезд людей из Украины

Как известно, во время военного положения военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну. Согласно апрельскому инфляционному отчету НБУ, в 2025 году около 200 тысяч украинцев могут покинуть страну. При этом постепенное возвращение украинских мигрантов ожидается лишь после существенного снижения рисков безопасности.

По данным Евростата, с начала полномасштабной войны только на территорию Европейского Союза выехали более 4 миллионов украинцев.

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