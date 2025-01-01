С нового года помощь ВПО будет доступна не для всех.

В сентябре 2024 года стало известно, что выплаты ВПО продлены для нескольких категорий украинцев. Одни граждане могут получать их автоматически, другим придется подавать обращение в индивидуальном порядке. Узнайте, что изменится в Украине с 1 января и кому доступны выплаты ВПО.

Кому положены выплаты ВПО - список

ВПО или ВПЛ выплаты - это денежная поддержка от государства для украинцев, которые были вынуждены покинуть свое жилье и переехать в другую местность, находясь в трудных обстоятельствах. В 2025 году ВПО выплаты будут выплачиваться - известно, что помощь продлили до февраля.

Некоторым украинцам деньги будут начисляться автоматическим, а именно:

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тем, кто получает пенсию по возрасту, а размер ее меньше 9444 гривень;

лицам со статусом инвалидности 1 и 2 группы;

несовершеннолетним гражданам статусом инвалидности;

детям с тяжелыми заболеваниями;

гражданам Украины в возрасте до 23 лет без родительской опеки;

детям-сиротам;

приемным родителям и родителям-воспитателям.

Будут ли выплаты ВПО в 2025 году в Украине? Да, причем, размер их обязательно разный в зависимости от категории внутренне перемещенного лица. Все граждане, имеющие статус инвалидности, а также дети получат 3000 гривень, остальные граждане - 2000 гривень. Получить финансовую помощь с 1 января можно каждый месяц - 15 и 28 числа.

Кому оставят выплаты ВПО, но придется писать заявление

Есть несколько категорий ВПЛ, у которых нет возможности, согласно законодательству Украины, автоматически получать ВПО выплаты. Такие люди должны обратиться с заявлением и продлить финансовую помощь. К тем, кто должен это сделать, относятся:

украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в местности, где ведутся активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;

украинцы с детьми до 14 лет, проживающие в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;

семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;

семьи украинцев, в которых один из членов совершает уход за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, признанным тяжелобольным;

дети до 14 лет, которые приехали, как ВПО, без родителей;

беременные женщины со сроком от 7.5 месяцев.

Также выплаты ВПО 2025 по заявлению могут быть назначены украинцу старше 60 лет, который не получает пенсию. При этом важно, чтобы средний доход в месяц для такой семьи на каждого получателя не был больше 9444 гривень.

Кому отменят выплаты ВПО в 2025 году

Кроме тех, кто имеет право и может получать финансовую помощь от государства, есть и категории лиц, которым не положены выплаты ВПО - согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, им не будут предоставлять никакой денежной поддержки. Это касается:

граждан Украины, которые были за границей дольше 30 календарных дней, при этом не имея причин, обоснованных в документах;

внутренне перемещенных лиц, купивших квартиру, жилой дом или участок по стоимости больше 100 000 гривень (это не относится к случаям, когда жилье было получено из бюджета города или страны);

украинцев, купивших новую машину, сошедшую с конвейера менее 5 лет назад (исключение составляет авто, купленное волонтерами и переданное ВСУ);

тех, у кого есть жилье площадью больше 13,65 кв. м на одного члена семьи, и находится оно в безопасной зоне, где не ведутся боевые действия в активной фазе, местность не считается зоной с возможностью боевых действий в активной фазе, а также любой населенный пункт на подконтрольной Украине территории;

украинцев, которые купили металлы в банке, а также доллары, евро или другую иностранную валюту на сумму больше 100 000 гривень (это не касается валюты, которая была получена от благотворительных организаций или куплена, чтобы оплатить услуги в сфере медицины, образования или социальной сфере);

граждане Украины, на депозитном счету в банке у которых лежит больше 100 000 гривень.

В случае, если вы не подходите ни под одну из категорий, описанных выше, но ВПО выплаты не пришли автоматически - обратитесь в ЦНАП вашего города.

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