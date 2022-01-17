Счастливчик получил сразу два выигрышных билета.

В Днепре мужчина сорвал джекпот. Он выиграл в лотерею более 2 миллионов гривень. Мужчине посчастливилось сорвать первый в этом году джекпот.

Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

Первый в этом году джекпот мужчина из Днепра сорвал 16 января. Он угадал все 5 номеров, общая сумма его выигрыша составила 2 миллиона 54 тысячи гривень.

"Выигрышный билет был системным на 10 номеров: 02 20 23 30 32 35 36 39 42 44. приобрели его в субботу на два розыгрыша в Днепре (точка продажи в ЦУМ по адресу ул. В. Антоновича, 26-а). Игрок заплатил за этот билет 5040 грн", - добавили в сообщении.

Счастливчик, получивший джекпот, приобрел в эту лотерею несколько билетов. Первый билет принес мужчине 2 миллиона 48 тысяч гривень, а второй - 6 тысяч 6 гривень.

Читайте такжеУ Байдена возобновили лотерею грин-карт для иммиграции в СШАКто именно сорвал этот джекпот и когда мужчина получит свой выигрыш - пока не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что весной 2021 года в Украине был сорван рекордный лотерейный джекпот в 33 миллиона гривен. Билет победитель приобрел на сайте.

Вас также могут заинтересовать новости: