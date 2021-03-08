Билет победитель приобрел на сайте.

В Украине игрок в "Супер лото" выиграл рекордный джекпот.

Читайте такжеФестиваль борща попал в Книгу рекордов УкраиныОб этом сообщает «Украинская национальная лотерея».

Отмечается, что победитель еще не обратился в УНЛ.

Билет он приобрел на сайте.

"Джекпот. Супер Лото сорван! Невероятно повезло онлайн-игроку УНЛ. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33 032 000 гривен! Поздравляем нашего победителя", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН