Игрок выиграл 33 032 000 гривен / фото УНИАН
В Украине игрок в "Супер лото" выиграл рекордный джекпот.
Читайте такжеФестиваль борща попал в Книгу рекордов УкраиныОб этом сообщает «Украинская национальная лотерея».
Отмечается, что победитель еще не обратился в УНЛ.
Билет он приобрел на сайте.
"Джекпот. Супер Лото сорван! Невероятно повезло онлайн-игроку УНЛ. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33 032 000 гривен! Поздравляем нашего победителя", - говорится в сообщении.
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