Министерство нарабатывает возможность выезда украинским студентам непризывного возраста за границу.

Министерство образования Украины в ближайшее время может предоставить возможность выезда украинским студентам непризывного возраста на один учебный семестр за границу. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире информационного телемарафона.

"Мы сейчас прорабатываем определенные механизмы, чтобы позволить максимум односеместровую мобильность. Планируем осуществить возможность студентам во время бакалавриата поучиться один семестр в одном из европейских университетов", - сказал Винницкий.

По его словам, существует много возможностей от зарубежных университетов-партнеров, которые открыли свои двери украинским студентам и заинтересованы в том, чтобы они на один семестр поехали учиться.

Видео дня

Он также отметил, что министерство нарабатывает схему, по которой не будет злоупотреблений.

"Я думаю, что в ближайшее время можно будет говорить о некоторых изменениях в том числе к постановлениям Кабмина и приказам Министерства", - добавил замминистра образования.

Запрет на выезд студентов за границу

Из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года было введено военное положение, по которому, в частности, запрещается выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

В сентябре прошлого года студентов, аспирантов и докторантов, зачисленных к обучению в зарубежном вузе лишили возможности выехать за границу. Решение было принято из-за массовых случаев, когда при пересечении границы люди предоставляли фейковые справки об обучении в зарубежном вузе.

При этом недавно Владимир Зеленский поручил снять часть ограничений. Так, студентам и ученым "не мобилизационного возраста" могут разрешить выезд за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: