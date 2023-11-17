Мужчинам до 25 лет, возможно, разрешат выезжать на учебу за границу.

Студентам и ученым "не мобилизационного возраста" могут разрешить выезд за границу. Поручение проработать этот вопрос президент Владимир Зеленский дал Министерству образования и науки.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, сегодня глава государства встретился со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, который в апреле 2022 года возобновил работу на базе одного из столичных вузов. Во время этой встречи студенты подняли вопрос об упрощении процедур их выезда за границу для обучения и стажировки.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - сказал на это президент.

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Министр образования и науки Оксен Лисовой в своем Фейсбуке сообщил, что по поручению президента его ведомство сейчас "ищет решение проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста в пределах академической мобильности".

Запрет на выезд студентов за границу

24 февраля 2022 года из-за полномасштабного российского вторжения в Украину было введено военное положение, которое среди прочего запрещает выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Сначала студенты, аспиранты и докторанты, зачисленные на обучение в зарубежном вузе, имели возможность выехать за границу, но в сентябре прошлого года их лишили такой возможности. Все из-за массовых случаев, когда при пересечении границы люди предоставляли фейковые справки об обучении в зарубежном вузе.

Что же касается "мобилизационного возраста", то в мае текущего года Верховная рада приняла закон, который снизил нижнюю планку для мобилизации с 27 до 25 лет. Таким образом, "студенты не мобилизационного возраста", о которых говорил Владимир Зеленский, это студенты в возрасте до 25 лет.

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