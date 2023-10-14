Речь идет о категории студентов, находящихся в академическом отпуске.

Украинских студентов, находящихся в академическом отпуске, могут мобилизовать.

Как отмечается в разъяснении Министерства образования и науки Украины, эта категория студентов подлежит сокрытию на военную службу во время мобилизации на особый период. Поэтому, студентов в академотпуске могут забрать в армию, если они не имеют других оснований для предоставления отсрочки от призыва.

В то же время в МОН напоминают, что в случае призыва такие лица имеют право на продление академического отпуска в связи с мобилизацией. Студенты-бюджетники в случае академического отпуска могут возобновиться на учебу с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места в случае их наличия.

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"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, которые продолжают обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", - отметили в Минобразования.

Повестки в Украине

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сказал, что повестку военнообязанному гражданину должны вручать лично. Повестки не разрешено вручать в местах, которые определены законом. Он отмечал, что практически их можно вручать повсюду. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту.

Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, в независимости от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

При этом он подчеркнул, что получение первой повестки, не означает отправку на фронт.

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