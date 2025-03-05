По данным ГНСУ, в 2024 году в Украину не вернулись 579 мужчин, которые выехали за границу по письму содействия от Министерства культуры.

Уже с 7 марта может начаться выдача писем содействия для выезда за границу художников и работников СМИ.

Об этом заявила первый заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Она отметила, что необходимо будет тем, кто обращался ранее с просьбой о выезде за границу, подать повторно документы, и пройти процедуру, как это определено, принятым 4 марта правительством постановлением.

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"Выдавать письма мы сможем буквально на следующий день. В четверг опубликовано (постановление правительства - УНИАН), мы начнем обрабатывать те засилы, которые будут, а уже в пятницу можем эти письма уже готовить на выезд. Здесь вопросов нет, мы достаточно быстро их обрабатывали по возможности, конечно, человеческий ресурс и нагрузка, которая не предусмотрена штатным расписанием министерства, никто дополнительных штатных единиц нам на это не выделял", - рассказала первый заместитель министра МКСК.

Она отметила, что на сегодня художники, которые не имеют ни трудоустройства и не являются самозанятыми лицами, остаются за пределами правительственного постановления. Они могут оформлять документы через министерство по причине представления мероприятий за рубежом, но их путь к выезду будет длиннее.

Григоренко отметила, что сейчас не может назвать сколько точно было министерством предоставило писем содействия для выезда за границу, а данные о тех, кто не вернулся, есть только в Государственной пограничной службе Украины.

"По состоянию на сегодня у нас есть официальное письмо от Государственной пограничной службы, что по письму содействия от Министерства культуры за 2024 год не вернулось 579 мужчин", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, с 3 марта чтобы предотвратить использование разрешения от Министерства культуры и стратегических коммуникаций для незаконного выезда за границу во время полномасштабного вторжения, был приостановлен выезд художников за границу.

В министерстве отмечали, что ведомству нужно согласовать изменения в правила пересечения границы.

Отмечалось, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.

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