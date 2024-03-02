По словам советника мэра города, "в город приехало на усиление 11 экипажей полицаев".

Во временно оккупированный украинский Мариуполь прибыли дополнительные экипажи полиции из российского Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что в Мариуполе "продолжается большая зачистка".

"В город приехало на усиление 11 экипажей полицаев из Санкт-Петербурга. Они усилили подразделения Росгвардии, которые в свою очередь были отданы в подчинение ФСБ", - отметил Андрющенко.

По его словам, "все ищут партизан и дивергентов".

"К выборам надо отчитываться. Обратная сторона "палочной" системы отчетности. Поэтому, будут трясти весь город. Выворачивать. Снимать постановочные ролики. Но. Тенденция", - написал советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

25 февраля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о "неприятности" для войск РФ в Мариуполе. По его словам, во временно оккупированном российскими захватчиками городе сработала противовоздушная оборона.

"Результат налицо. Неприятный для оккупантов. Более того, по городу пошли сплетни о "прилете в районе Мега" - это неподалеку ЗАГСа Кальмиусского района. Однако, там прилета не было. Было не там. Хорошо", - отметил Андрющенко.

Ранее УНИАН сообщал, что мариупольский драмтеатр сняли на видео. Оккупанты продолжают возводить первый этаж здания, хотят таким образом скрыть свои преступления.

Однако мариупольцы помнят, как 16 марта 2022 года россияне сбросили две авиабомбы на драмтеатр, в котором прятались сотни семей с детьми. Многие из них не смогли спастись.

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