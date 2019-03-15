В РФ оправдывают оккупацию Крыма "планами" Запада "превратить полуостров в авианосец НАТО"

Пресс-секретарь МИД РФ считает, что так называемый «референдум», проведенный после оккупации полуострова, является проявлением «истинной демократии».

В Министерстве иностранных дел РФ снова заявили, что Россия оккупировала Крым «навсегда», чтобы не допустить создания из полуострова «непотопляемого авианосца НАТО».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова в связи с пятой годовщиной аннексии полуострова.

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«Для нас вопрос о Крыме решён навсегда - поскольку его воссоединение явилось результатом свободного волеизъявления населения полуострова на референдуме», - подчеркнула она.

Захарова считает, что так называемый «референдум», проведённый после оккупации полуострова, является проявлением «истинной демократии».

«В ситуации вокруг Крыма в полной мере проявилась стратегическая линия так называемого коллективного Запада на подрыв нарастающей мощи и внешнеполитического авторитета нашей страны», - добавила она.

По ее словам, в Киеве в 2014 году западные партнёры были явно обескуражены тем, что им не удалось за одно с Украиной втянуть Крым в орбиту своего влияния, превратив полуостров в некий авианосец НАТО в Чёрном море».

Захарова считает, что в «отместку» были введены «незаконные» секторальные и персональные санкции.