Вечером в городе работало ПВО.

Вчера вечером в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, российская ПВО работала с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича около 19:10.

"Результат налицо. Неприятен для оккупантов. Более того, по городу пошли сплетни о "прилете в районе Мега" - это недалеко от ЗАГСа Кальмиусского района. Тем не менее, там прилета не было. Было не там. Хорошо", - добавил Андрющенко.

Удары по оккупантам: последние новости

Напомним, 20 февраля стало известно, что украинская армия нанесла удар по построению оккупантов возле села Трудовское Донецкой области. Сообщалось, что было ликвидировано около 65 захватчиков, которые ждали генерала.

Также украинские бойцы атаковали полигон в оккупированной части Херсонской области, уничтожив около 60 российских оккупантов и командирский состав.

Вчера командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что за последнюю неделю украинские силы ликвидировали около 7390 солдат армии РФ, а также уничтожили более 1100 единиц вооружения и военной техники.

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