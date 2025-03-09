Сейчас в Украине активно внедряют цифровизацию процесса прохождения ВВК.

В Украине до ноября 2025 года введут анонимное рассмотрение дел прохождения военно-врачебной комиссии в связи с третьим этапом цифровизации процесса. Об этом сообщил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук во время брифинга Ровенской ОГА.

По его словам, в Украине активно продолжается цифровизация процесса прохождения ВВК.

"Первым шагом было формирование в "Резерв+" направлений на ВВК в электронной форме. Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, который хочет пройти ВВК, может сгенерировать такое направление и в определенное время зайти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию", - объяснил Гусарук.

Видео дня

Представитель ТЦК отметил, что уже на последнем третьем этапе цифровизации военной врачебной комиссии будут рассматривать анонимизированные дела.

"Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", - заверил он.

Прохождение ВВК во время мобилизации - последние новости

Ранее в Минобороны рассказали, что электронные направления на ВВК в "Резерв+" стали еще удобнее. В ведомстве сообщили, что теперь эти направления содержат дату прибытия на медосмотр.

Также сообщалось, что в Украине запретили отправлять на ВВК людей с инвалидностью. Известно, что решением Кабмина предусмотрено включить в госреестр "Оберег" сведения о наличии у человека инвалидности через информационный обмен по запросу в Резерв+.

Вас также могут заинтересовать новости: