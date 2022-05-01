Оккупанты нанесли городу большой вред. Впрочем, даже под таким жестким прессингом Чернигов устоял.

Чернигов сильно пострадал от обстрелов армии РФ. С первых дней войны в Украине город взял на себя много вражеских снарядов, но не покорился захватчикам.

Вооруженные силы Украины из ОК "Север" показали последствия обстрела Чернигова с высоты птичьего полета.

Рашисты нанесли городу большой вред, преодолевать последствия его преступлений придется долгое время.

Впрочем, даже под таким жестким прессингом оккупантов город устоял и остался непокоренным.

"Разбитая черниговская весна… С высоты птичьего полета разбит город нашествием врагов, но не покоренный и свободный", - написали украинские защитники.

Отметим, что российские оккупанты до сих пор не прекращают производить обстрелы Черниговской области, нанося новый ущерб.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабмин дополнительно выделил 400 млн. грн на восстановление объектов критической инфраструктуры в Черниговской и Харьковской областях.

В целом, правительство уже выделило 1,4 млрд грн на восстановление и первоочередное восстановление объектов в пяти регионах.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, могут ли россияне снова вторгнуться в Черниговскую и Сумскую области.

Как ранее сообщал УНИАН, украинским военным удалось выгнать российских оккупантов из некоторых областей Украины. 14 апреля украинские пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью. При этом накануне на Черниговщине фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, который россияне открывали со стороны своего пункта пропуска "Погар".

В этот же день российские военные повторно обстреляли позиции пограничников в Черниговской области. Всего со стороны РФ было 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра.

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