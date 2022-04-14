Глава Госпогранслужбы обнародовал видео сожженного и другим способом уничтоженного оккупантами имущества украинских пограничников на этом посту.

Украинские пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью.

О ситуации на этом пункте пропуска сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на своей Facebook-странице, разместив видео сожженного и в другой способ уничтоженного оккупантами имущества украинских пограничников на этом посту.

"Продолжаем восстанавливать контроль над государственной границей на направлениях, где Силы обороны Украины выгнали русских свинособак. В Киевской области пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью. Как всегда, орки, словно нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с...", - прокомментировал Дейнеко.

По его словам, остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому пограничники действуют на местах крайне осторожно.

В частности Дейнеко сообщил, что вчера на Черниговщине фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, который россияне открывали со стороны своего пункта пропуска "Погар".

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