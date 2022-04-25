Собака работает за лакомства и круглосуточно живет с саперами.

Пес Патрон из Чернигова стал сапером и покорил сердца украинцев. Однако джек-рассел-терьер не должен был искать мины, хозяева готовили для него другую судьбу.

Как Патрон стал звездой Сети, сообщает ТСН.

Пес ищет мины и спасает людей. Он помогает черниговским пиротехникам. Вместе с ними Патрон разминирует деоккупированные территории. Он, как настоящий сыщик, обнюхивает каждый клочок земли.

Патрон вовсе не служебный пес. Два года назад руководитель пиротехнической группы Черниговщины подарил его своему сыну. У пса есть родословная, его готовили для выставок и соревнований. Однако с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Патрон стал сапером. Он с детства изучал различные запахи пороха, но намеренно его разминировщиком не делали.

"Слава должна была быть немножко иная, никто не рассчитывал, что во время войны он покажет себя с другой стороны и слава придет не по выставкам, а придет по разминированию", - рассказал владелец Патрона.

Сейчас собаку узнают по жилетке с шевроном и его именем. Песика назвали Патроном еще до того, как он стал сапером. Такое имя он получил почти сразу, когда попал к своему хозяину.

Патрон работает за твердый сыр. Однако пес не служебный, зарплату он не получает. Собака не пасет задних, она понимает свои обязанности и добросовестно ищет вражеские снаряды.

Патрон работает вокруг разбитой российской техники и в заминированных полях. Однако на поиски растяжек в лесах песика пока не пускают, потому что для него это опасно.

Пиротехники внимательно следят за маршрутом Патрона, который просто так никогда не отклоняется в сторону и помогает отыскать немалое количество опасных снарядов. Только на Черниговщине российская армия оставила не просто выжженное поле, они за собой заминировали все пути.

Ранее УНИАН уже сообщал о лохматой проводнице - собаке Николь, которая помогает эвакуировать украинцев.

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