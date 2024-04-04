По словам госсекретаря США, поддержка Киева странами Альянса остается "крепкой как скала".

Украина станет членом НАТО. Об этом во время встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Spiegel.

Издание напоминает, что Украина годами пытается стать членом НАТО. На праздновании годовщины военного альянса Блинкен послал четкий сигнал Киеву. По его словам, поддержка Украины странами НАТО остается "крепкой как скала".

"Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите - помочь построить мост к этому членству", - сказал госсекретарь Соединенных Штатов.

Как известно, накануне 32 государства, входящие в состав альянса, договорились начать планирование своей активной роли в координации военной помощи Украине. По словам дипломатов, НАТО возьмет на себя часть координационной работы возглавляемой США коалиции "Рамштайн".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Движение Украины к членству в НАТО и Евросоюзе разное. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, с момента приглашения к членству, вступление Украины в НАТО должно состояться очень скоро и не длиться годами, как это может быть в случае с интеграцией в ЕС.

Также УНИАН сообщал, что Украине надо подготовиться к такому уровню, чтобы быстро стать членом НАТО, заявил Столтенберг. Он утверждает, что никакие даты для получения Украиной членства в Альянсе не устанавливаются, при этом надо и в дальнейшем выполнять условия и формировать консенсус среди стран-членов.

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