Ирландия поддержала перенос Brexit

Швеция и Австрия также заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил поддержку просьбе Великобритании касательно переноса даты ее выхода из ЕС.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на RTI.

"Ирландия поддержит эту просьбу", - сказал он.

По словам Варадкара, "Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit".

Однако, по его словам, они пока исключают возможность какого-либо пересмотра соглашения о выходе и механизма бэкстоп.

Швеция и Австрия также заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что написала письмо главе Европейского совета с просьбой отложить Brexit до 30 июня.

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12 марта парламент Британии во второй раз проголосовал против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения. 14 марта британский парламент поддержал перенос Brexit на более поздний срок.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.