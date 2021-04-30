Заболевание можно вылечить только одним уколом.

Родители маленького Никиты Крыжного просят помочь спасти ему жизнь. Они должны в рекордные сроки собрать более 2 миллионов долларов.

Об этом пишет ТСН.

У Крыжного Никитки диагноз СМА типа, который со временем ведет к атрофии мышц мальчика и в конечном итоге может обездвижить его, забрать способность самостоятельно дышать и есть.

«До 1.3 годика мы ходили по врачам, которые нам назначали массажи и бассейн, но улучшений не было. Малыш не ползает, не стоит и не ходит. В 1.3 годика Никитка с мамой легли в стационар в городскую больницу. Нам дали направление на ДНК-тест в одну из клиник города, анализ пришел через месяц. С результатом СМА мы решили пересдать анализ ДНК в Германии, и он 29.09.20 также подтвердился», - рассказал папа мальчика.

Раньше такой диагноз был смертельным и не имел лечения, но последние годы у родителей таких детей появился шанс их спасти.

Но шанс этот очень незначительный, так как его цена более 2 миллионов долларов.

«Заболевание можно вылечить только одним уколом препаратом "Zolgensma ", зарегистрированным в США, который вводится до двух лет. Стоимость невероятно высокая - 2.228.000 долларов. Мы обращаемся к вам, помочь собрать нам эту сумму, для выздоровления нашего сына», - просит отец Никиты.

Сбор идет крайне медленно, но укол нужно сделать уже в течение следующих месяцев, поэтому терять нельзя ни минуты. Чем больше людей узнают о мальчике и сделают минимальные взносы, тем больше будет шансов успеть собрать сумму.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5363 5420 1248 4144 Крыжный Антон

ПриватБанк 5168-7456-0514-4754 Кольцова Елена

Monobank 4441-1144-2370-7692 Крыжный Антон

Больше информации и реквизитов - https://www.facebook.com/help.nikita.sma

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Автор: Иван Бойко