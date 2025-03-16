Рассказываем, как можно получить гражданство Польши украинцам - возможные варианты.

Некоторые украинцы, которые ныне живут в Польше, задумываются о польском паспорте. Чтобы его получить, требуется выполнить ряд условий. Разбираемся, как украинцу получить гражданство Польши - что для этого нужно.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какой стране можно быстро получить гражданство и в какие сроки.

Как получить гражданство Польши украинцу - какие есть варианты

Согласно правилам Республики Польша, чтобы стать гражданином страны, нужно выполнить ряд требований. Они зависят от того, какой у вас статус (например, беженец, работаете в Польше, есть польские корни и т. д.).

Видео дня

Как получить гражданство Польши по корням

Это способ, как получить гражданство Польши с Картой поляка - то есть, картой, которая подтверждает, что вы имеете польские корни.

К примеру, если ваша бабушка, дедушка или родители являются поляками, то вы можете подать заявление на получение Карты поляка. Она дает ряд преимуществ - например, бесплатную польскую визу на год, более легкий процесс трудоустройства без допразрешений, различные льготы и т.д. и, в частности, упрощает процесс получения гражданства.

Также, если вы сами родились в Польше, то тоже можете стать гражданином страны.

Кстати, это один из способов, как быстро получить гражданство Польши - во всех вышеперечисленных случаях необходимо не менее года законно находиться в стране.

Как ребенку получить гражданство Польши

Если кто-то из родителей имеет польский паспорт, то ребенок (до 18 лет) тоже может получить гражданство. Необходимо, чтобы второй родитель не был против этого, а сам ребенок должен находиться на законных основаниях в стране.

Как получить гражданство Польши без Карты поляка

Если Карты поляка нет, то для украинцев (и других иностранцев), желающих получить гражданство, выдвигают ряд других условий.

Например, требуется проживание в Польще не менее 3 лет, также необходимо иметь источник дохода в Польще и законное право на жилье.

Как беженцу получить гражданство Польши

Те, кто ищет убежища или является беженцем в Польше, чтобы получить гражданство, обязаны пребывать на территории страны не меньше 2 лет и иметь разрешение на проживание как беженец.

Есть еще один способ - выйти замуж за поляка или жениться на полячке. Правда, самого этого факта будет недостаточно: согласно правилам, в браке следует прожить в Польше не менее 3 лет.

В дополнение ко всему вышеизложенному, нужно знать польский на уровне В1 и иметь официальное подтверждение этого.

Более подробно об условиях получения польского гражданства и всех возможных вариантах, а также куда обращаться, какие документы будут нужны и сколько это стоит, можно почитать по ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости: