События в день непогоды он вспомнить пока не может. Известно лишь, что мужчина в Одессу приехал на отдых. По неофициальным данным, пострадавший – иностранец.

В одесской больнице медики спасают мужчину, которого во время мощного ливня захватил поток воды и отнес в море.

На видео, снятом во время потопа случайными прохожими, человека в бессознательном состоянии уносит в море. Вчера его целый день искали в акватории близ Аркадии и считали погибшим. Впоследствии выяснилось, что он все-таки сумел спастись, но каким образом не помнит.

Сейчас мужчина в больнице скорой помощи. У него черепно-мозговая травма и частичная потеря памяти, события в день непогоды он вспомнить пока не может. Известно лишь, что мужчина в Одессу приехал на отдых.

"К нам был доставлен пациент, который получил травмы во время стихийного бедствия с нарушением сознания. Он был обследован согласно протоколу и проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное", - рассказала нейрохирург Одесской городской клинической больницы №11 Лариса Петкова.

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Она добавила, что потерпевший отказывается общаться с журналистами. Его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

По данным некоторых Интернет-ресурсов, пострадавший – гражданин Польши.

В то же время в Одессе до сих пор ликвидируют последствия непогоды - кое-где воду еще приходится откачивать помпами. Вода с улиц ушла, но стоит в низине.

Только сегодня удалось возобновить движение транспорта в направлении поселка Котовского – большого жилого района, где живет четверть одесситов. Накануне он был отрезан от города из-за затопления Пересыпи, передает ТСН.

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Авторы: Ирина Погорелая, Лариса Козовая