Марина Вязовская стала второй женщиной в мире, получившей Филдсовскую премию

Украинка Марина Вязовская удостоилась самой престижной награды по математике. Она стала первой гражданкой Украины и второй женщиной в истории, кто получил Филдсовскую премию.

Об этом сообщила пресс-служба Международного математического союза.

"За доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях и за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье", – говорится в сообщении.

Вязовская получила в киевском университете степень бакалавра математики, а степень магистра – в Германии. Она работает в федеральной политехнической школе в Лозанне, Швейцария.

Также в этом году награду получили француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и ученый из Южной Кореи Джун Ха.

Справка УНИАН. Филдсовскую премию учредили в 1936 году для математиков в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения. Награду вручают только один раз в четыре года. Фактически, это аналог Нобелевской премии.

Как ранее сообщал УНИАН, фонд Бориса Немцова присудил свою ежегодную премию президенту Украины Владимиру Зеленскому - за смелость.

В 2022 году в шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и украинский парамедик Юлия Паевская, известная как Тайра, которая сейчас находится в плену у российских фашистов.

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