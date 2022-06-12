В шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и другие.

Фонд Бориса Немцова присудил свою ежегодную премию президенту Украины Владимиру Зеленскому - за смелость.

Об этом сообщает официальный сайт фонда имени Бориса Немцова.

Сообщается, что в условиях войны фонд решил выдвинуть на премию представителей Украины, до этого ее лауреатами становились только российские оппозиционные политики и активисты. Год назад ее получил Алексей Навальный, который сидит в тюрьме.

В 2022 году в шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и украинский парамедик Юлия Паевская, известная как Тайра, которая сейчас находится в плену у российских фашистов.

Зеленский был избран путем рейтингового голосования учредителей и совета Фонда. "Президент Украины проявил невероятную смелость, которой от него никто не ожидал", - сказано в заявлении фонда.

"Даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и сейчас - это лидер свободного мира. Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас в этом году. А здесь и сейчас Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова о том, что ему не нужна эвакуация, а нужное вооружение - это и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - отметили в фонде.

"Фонд Бориса Немцова за свободу" основан 9 ноября 2015 года в Германии его старшей дочерью Жанной Немцовой.

В соответствии со своим уставом фонд намерен развивать следующие направления: образование и свобода информации, образование и повышение квалификации, российско-германский диалог, включение России и ее граждан в общеевропейскую повестку дня и продвижение европейских ценностей, увековечение памяти Бориса Немцова.

Оппозиционного российского политика Немцова убили на Великом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

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