Из-за войны Украину покинули миллионы граждан.

В субботу в Украину из Польши въехали 22 тысячи человек, тогда как 19 200 выехали.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные польской пограничной службы.

Некоторые возвращаются, чтобы встретиться с семьями, и, в основном, остаются недалеко от границы.

Другие едут домой и говорят, что останутся несмотря на предупреждения представителей местных властей из-за рисков ракетных ударов по городам.

С начала войны, по данным ООН, Украину покинули уже миллионы людей. 650 тысячи граждан из Польши отправились в другие европейские страны.

Война России против Украины: новые данные

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.

Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.

Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".

При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.

Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков. По состоянию на утро 17 апреля противнику удалось вплотную подойти к Северодонецку.

За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.

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