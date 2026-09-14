В Киеве вводят новый режим работы светофоров во время минуты молчания

Каждый день в 9:00 на светофорах будет загораться красный свет.

В целях почтения памяти всех украинцев, погибших в результате полномасштабной войны с Россией, ежедневно во время минуты молчания на светофорах будет включаться красный свет в 9:00 утра. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"С 15 сентября в Киеве начнут поэтапно вводить режим светофоров "Всем красный" во время ежедневной минуты молчания", – говорится в сообщении.

В частности, на первом этапе режим будет действовать на 18 светофорных объектах в центральной части города.

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В связи с этим в 9:00 светофоры будут одновременно подавать красный сигнал для автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а в 9:01 вернутся к обычному режиму.

При этом на время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт.

Однако режим "Всем красный" не будет применяться во время воздушной тревоги. Оперативный и специальный транспорт с включенными световыми и звуковыми сигналами сможет продолжать движение.

Также о начале минуты молчания и ее продолжительности будут сообщать через систему оповещения.

В КГГА призвали водителей и пешеходов ежедневно в 9:00 останавливаться и чтить память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Общенациональная минута молчания

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания.

Согласно закону, объявления о начале минуты молчания ежедневно в 9:00 должны звучать через государственные и частные СМИ и системы гражданской защиты. Также местные власти должны обеспечить информирование на улицах, предприятиях и в учреждениях.

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